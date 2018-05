Ligue 1 : l'OM s'impose face à Nice (2-1)

À domicile, l’Olympique de Marseille a su inverser la tendance face à Nice (2-1). Avec cette victoire, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, les joueurs de Rudi Garcia restent candidats au podium.

Marseille avait pourtant très mal entamé cette rencontre, en concédant l’ouverture du score par Mario Balotelli dès la cinquième minute.

Mais l’équipe de Rudi Garcia a du caractère, et elle l'a encore prouvé. Trois jours après la qualification en finale de Ligue Europa, acquise au forceps en Autriche, les Olympiens ont trouvé les ressources pour égaliser quelques minutes après le but niçois (Germain 13e), avant d’inscrire le but de la victoire en seconde mi-temps, grâce à Dimitri Payet (72e).

Cette victoire permet aux coéquipiers de Florian Thauvin de ne pas être décrochés de la lutte pour le podium. Les Marseillais étaient pourtant sous pression après les victoires de Lyon et de Monaco, plus tôt dans la journée. Une donnée qui n’a jamais paru les perturber.

À deux journées de la fin du championnat, Marseille ne compte qu’un point de retard sur l’AS Monaco (troisième), et deux sur l’Olympique Lyonnais (deuxième).

Nice, en revanche, fait la mauvaise opération du jour. Une victoire leur aurait ainsi permis de revenir à hauteur de Rennes, à la cinquième place. La défaite, en revanche, les relègue à la septième place du championnat, à trois points de Rennes.