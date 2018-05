Ligue 1 : l'OM accroché par l'EA Guingamp (3-3)

Le match entre l'En Avant de Guingamp et l'Olympique de Marseille, initialement fixé samedi 12 mai comme tous les autres de la 37e journée de Ligue 1, a été avancé à vendredi 11 mai. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur Canal+ Sport et beIN SPORTS 1.

«Cette décision vise à placer l'Olympique de Marseille dans les meilleures conditions» pour sa finale de C3 face à l'Atletico Madrid à Lyon, écrit la LFP dans son communiqué. les joueurs de Rudi Garcia se sont en effet hissés en finale de la Ligue Europa, qu'ils disputeront le mercredi 16 mai. Marseille avait donc demandé à avancer la date du match en Bretagne, et Guingamp a annoncé lundi 7 mai avoir accepté cette requête.

Il faut dire qu'en cette fin de saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille joue sur plusieurs tableaux et ne peux se permettre de délaisser le championnat pour se concentrer sur la coupe d'Europe. Actuellement quatrièmes, Dimitri Payet et ses coéquipiers peuvent toujours espérer la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Une place qu'ils se disputent avec l'AS Monaco (un point devant) et l'Olympique lyonnais (deux points devant).

Contre Guingamp, les Marseillais espèrent bien rééditer leur performance du matche aller, au Vélodrome. Le 26 novembre 2017, ils avaient pris les trois points grâce à un but de l'indispensable Florian Thauvin. Mais les Bretons ont depuis réussi de belles rencontres, en battant notamment Monaco (3-1) à domicile et en ramenant un nul (2-2) du Parc de Princes, face au PSG.