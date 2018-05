Mondial 2018 : Dani Alves blessé, nouvelles sueurs froides pour le Brésil

Après l'opération du pied de Neymar, la blessure au genou droit de Dani Alves : touché à un ligament, le latéral droit brésilien va être indisponible «au moins trois semaines», indique le PSG mercredi. De quoi faire trembler les supporters du Brésil, à 35 jours de la Coupe du monde (14 juin - 15 juillet).

L'international brésilien, 35 ans, s'est blessé lors de la finale de la Coupe de France remportée contre Les Herbiers mardi soir (2-0). «Son état nécessite un minimum de trois semaines de soins avant de réévaluer la nécessité d'un traitement chirurgical», selon son club, qui évoque une «désinsertion haute de son ligament croisé antérieur avec entorse postéro-externe».

Cette blessure intervient au pire moment, alors que le sélectionneur brésilien Tite doit dévoiler lundi prochain sa liste de joueurs convoqués pour participer à la Coupe du monde en Russie.

Dani Alves, qui a déjà revêtu plusieurs fois le brassard de capitaine, est en effet un pilier de sa sélection, avec plus de 100 capes au compteur. Passé par les plus grands clubs européens, notamment le FC Barcelone et la Juventus Turin, il est aussi le recordman du nombre de trophées dans le football mondial, 38 au total, grâce à la Coupe de France gagnée mardi.

[Damien MEYER / AFP]

En 17 ans de carrière, le latéral brésilien a en effet remporté un titre avec l'Esporte Clube de Bahia dont il est originaire, 5 avec Séville, 23 avec le FC Barcelone, deux avec la Juventus Turin, quatre avec le PSG et trois avec la sélection brésilienne, selon un décompte de la presse française.

Pas de doublure incontestable

L'incertitude qui plane désormais sur sa participation au Mondial est donc un énorme coup dur pour le Brésil, qui s'était déjà fait très peur fin février, avec le PSG, quand Neymar avait quitté les siens sur une civière lors d'un match contre Marseille, blessé au pied droit.

«Ney» était finalement rentré au Brésil début mars pour se faire opérer d'une fracture d'un os du pied. Deux mois plus tard, il est revenu à Paris pour assister à la finale de son équipe contre les Herbiers, un petit club de troisième division, qui aura valu à Dani Alves son infortune.

[Miguel SCHINCARIOL / AFP/Archives]

Pour Neymar, la convalescence se déroule bien à entendre son staff médical, dont le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar, qui l'a opéré. L'attaquant vedette prend toutes les précautions pour être remis pour la Coupe du monde, qui verra le Brésil affronter la Suisse, le Costa Rica et la Serbie dans la poule E.

Au tour maintenant de Dani Alves de susciter l'inquiétude, à cause d'un contact avec le joueur des Herbiers Kevin Rocheteau, en fin de match mardi.

La sélection brésilienne ne dispose pas d'alternative incontestable à son poste. Alves est en effet un des meilleurs arrières droit au monde et ses remplaçants, Fagner (Corinthians) ou Danilo (Manchester City) comptent peu de sélections.

Dani Alves est en outre réputé pour son incroyable combativité sur le terrain, voire sa hargne, comme lors d'un match contre Lyon où son coup de colère contre l'arbitre lui avait valu un carton rouge et trois matches de suspension.