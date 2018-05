Le meilleur des sports extrêmes au FISE Montpellier

Le Festival International des Sports Extrêmes (FISE) accueille jusqu'au 13 mai les meilleurs athlètes de la planète dans de nombreuses disciplines.

Article sponsorisé

BMX Freestyle, Skateboard, Moutain Bike Freestyle, Roller Freestyle, Parkour... sont au programme pour des épreuves ultra-spectaculaires.

Parmi les moments forts de l'évènement, deux concours ouverts aux amateurs et aux pros et soutenus par Swatch : le Swatch Whip Contest (Moutain Bike Freeestyle) et le Swatch Ollie Contest (Skateboard). Les vainqueurs seront récompensés par des prix estampillés Swatch.

Les membres du Swatch club auront également, à cette occasion, la possibilité de rencontrer la star Sam Pilgrim pour une séance de dédicaces.

Un Swatch truck sera également présent avec au menu DJ sets et concours, mais aussi un espace lounge pour se reposer entre deux épreuves.