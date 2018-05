Champions Cup : Le Racing 92 échoue de peu face à l'équipe du Leinster

Ce samedi, dès 17h45, le Racing 92 disputait sa deuxième finale de Champions Cup à Bilbao, après avoir perdu celle de 2016 face aux Saracens (9-21) à Lyon. Le match s'est conclut sur la victoire du Leinster (15-12).

La province irlandaise, menée par son ouvreur Johnny Sexton, remporte ainsi son 4e sacre européen, et égale le record de Toulouse. Le Racing, de son côté, attend toujours sa première couronne continentale.

A la mi-temps, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos (6-6). Les Français avaient eu la chance d'éviter un carton jaune, après une faute grossière commise par Leone Nakarawa.

Pour espérer remporter un titre européen, le Racing devait réussir à écarter le Leinster, encore invaincu et considéré comme favori de cette affiche. «Ils sont invaincus et favoris, il n’y a pas de soucis là-dessus. S’ils sont meilleurs et qu’ils gagnent, on leur dira bravo. Mais d’abord, on va vendre chèrement notre peau», confiait ainsi récemment le troisième ligne Yannick Nyanga, pour le quotidien l'Equipe.

Les deux clubs avaient mis toutes leurs chances de leur côté, en faisant régulièrement tourner leurs effectifs le week-end dernier en championnat. Du coté du Racing 92, aucun titulaire attendu n’a ainsi foulé la pelouse contre Agen.