Leinster-Racing 92, finale de la Champions Cup, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Racing 92 affronte la province irlandaise du Leinster samedi 12 mai en finale de la Champions Cup, à Bilbao (Espagne). Un choc à suivre en direct sur France 2 et beIN SPORTS à partir de 17h45.

Deux ans après une première finale européenne, perdue face aux Anglais du Saracens en 2016, les joueurs du Racing 92 ont une nouvelle occasion de remporter un titre européen.

Il faudra pour cela parvenir à écarter le Leinster, encore invaincu et considéré comme favori de cette affiche. «Ils sont invaincus et favoris, il n’y a pas de soucis là-dessus. S’ils sont meilleurs et qu’ils gagnent, on leur dira bravo. Mais d’abord, on va vendre chèrement notre peau», prévient ainsi le troisième ligne Yannick Nyanga, pour le quotidien l'Equipe.

De fait, le Leinster est un géant européen, doté d’une expérience sans commune mesure avec celle des joueurs franciliens. Une statistique en dit d’ailleurs long sur sa maîtrise de ce genre d’événements : en trois finales européennes (2009, 2011, 2012) le Leinster s’est toujours imposé. Un nouveau titre continental leur permettrait de rejoindre le Stade Toulousain, seul détenteur de quatre trophées européens, au palmarès.

Les deux clubs ont mis toutes leurs chances de leur côté, faisant très largement tourner leurs effectifs le week-end dernier en championnat. Coté Racing 92, aucun titulaire attendu n’a ainsi foulé la pelouse contre Agen.

Laurent Labit et Laurent Travers, entraineurs du club des Hauts-de-Seine, devront toutefois composer avec l’absence de Maxime Machenaud, gravement blessé au genou il y a quelques semaines. En son absence, Teddy Iribaren devrait occuper le poste de demi de mêlée.