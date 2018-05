Rumeur de départ au Real Madrid : Neymar rassure les supporters du PSG

«Fier de porter ce nouveau maillot et de continuer à vous procurer du bonheur», a-t-il écrit en portugais et en anglais dans un message laissé samedi matin sur le site de micro-blogging.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy



Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos #ICICESTPARIS@PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) 12 mai 2018