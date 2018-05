La folle semaine qui attend Marseille

Toute la cité phocéenne est en ébullition et ne vibre que par cette fin de saison des plus palpitantes. Il faut dire que les joueurs de l’OM vont disputer la semaine la plus importante de leur saison, voire de leur carrière.

Et ils ont l’occasion d’entrer dans l’histoire du club et de la ville. Surtout s’ils parviennent à réaliser l’exploit de s’imposer, mercredi, en finale de la Ligue Europa face à l’Atletico de Madrid.

Au Groupama Stadium de Lyon, les hommes de Rudi Garcia, qui seront loin d’être favoris face à l’armada espagnole (Antoine Griezmann, Diego Costa, Koke, Diego Godin, …), tenteront d’offrir au peuple olympien une deuxième coupe européenne - la troisième pour un club français - après la Coupe des clubs champions en 1993. Mais la saison des Phocéens ne s’arrêtera pas au terme de cette finale.

La liste pour la Coupe du monde dans les têtes

Il leur restera une dernière rencontre de championnat à disputer avec la réception d’Amiens, samedi, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, et ce devant leurs supporters du stade Vélodrome qui devraient assurer le spectacle. Un match très important, car il peut encore permettre à Florian Thauvin, Dimitri Payet, Steve Mandanda et consorts - qui auront peut-être la joie de voir leur nom dans la liste élargie qui sera dévoilée jeudi soir par Didier Deschamps pour la Coupe du monde - de terminer sur le podium et donc d’accrocher une place en Ligue des champions (sauf si l’OM remporte la C3 ce qui lui offrira un billet direct pour la C1) selon le résultat de Lyon face à Nice dans le même temps.

Quoiqu’il en soit, la première saison complète depuis l’arrivée du nouveau propriétaire, Franck McCourt, arrivé en octobre 2016 en succession de Margarita Louis-Dreyfus, est pour le moment une réussite. Ne restent que deux rencontres pour qu’elle devienne exceptionnelle.