Trophées UNFP : Neymar est sacré meilleur joueur de Ligue 1 de la saison

Ce dimanche soir, s'est tenue la cérémonie des Trophées UNFP 2017-2018, qui vise à récompenser les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs de la saison. Neymar a été sacré meilleur joueur de Ligue 1.

Ce rendez-vous incontournable a réuni et récompensé, pour la 27e fois, les acteurs du football français. Retrouvez ci-dessous le palmarès complet.

21h 10 Comme la saison précédente, Kylian Mbappé a été élu meilleur espoir du Championnat de France de Ligue 1. L’attaquant du PSG (treize buts et sept passes en Ligue 1) était en concurrence avec les Lyonnais Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé ainsi que le Bordelais Malcom.

21h22 N'Golo Kanté est élu meilleur joueur français qui évolue à l'étranger. «Je suis surpris, c'est un honneur» a-t-il confié.

21h27 Steve Mandanda a été élu meilleur «En début de saison, on se fixe des objectifs, ce trophée en faisait partie», a déclaré le portier de l'OM. Il soulève ce trophée pour la 5e fois de sa carrière. Un record, puisqu’il était à égalité avec Grégory Coupet.

21h36 Unai Emery a été élu meilleur entraîneur. Il succède ainsi à Jardim.

21h57 Diego Rigonato, milieu de terrain du Stade de Reims, est élu meilleur joueur de Ligue 2.

21h59 Paul Bernardoni, le gardien de Clermont, a obtenu le trophée du meilleur joueur de Ligue 2.

Il a confirmé tout son potentiel avec le @ClermontFoot ! @paul_bernardoni est élu meilleur gardien de @DominosLigue2 de la saison ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/Swp8mY6Juf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 13 mai 2018

22h07 Pour la deuxième année consécutive, la Lyonnaise Dzsenifer Marozsán remporte le trophée de meilleure joueuse de D1. Heureuse coïncidence, l’OL a été sacré champion de France ce dimanche.

22h10 Marie-Antoinette Katoto, attaquante du PSG, est élue meilleure espoir de D1.

22h13 Max-Alain Gradel, l'attaquant ivoirien toulousain, reçoit un trophée pour son association qui oeuvre pour les enfants en Afrique.

22h20 C’est Filipe Malcom qui reçoit le titre de plus beau but de la saison. Et il le doit à sa fabuleuse frappe téléguidée, qui avait terminé dans la lucarne de Reynet,à l'occasion d’un Dijon-Bordeaux.

Chef d'œuvre !



Le but de Malcom a impressionné les fans qui l'ont désigné plus beau but de la saison. #TropheesUNFP pic.twitter.com/sqvtQw7vCC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 13 mai 2018

22h25 David Guion a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2.

22h39 Neymar a été sacré meilleur joueur de Ligue 1