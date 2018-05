La chute de Novak Djokovic au classement ATP

Novak Djokovic n’en finit plus de dégringoler au classement ATP. Le Serbe occupe désormais le 18e rang mondial.

Si Rafael Nadal a dû abdiquer son trône mondial en faveur de Roger Federer suite à son élimination en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid où il était tenant du titre, la sensation de ce nouveau classement publié lundi, est la nouvelle chute de « Djoko ».

L’ex-n°1 perd six places après son élimination dès le 2e tour à Madrid et pointe désormais au 18e rang mondial. Il n’avait plus été aussi mal classé depuis le 8 octobre 2006.

Il va vite devoir se relever pour remonter au classement. Ca tombe bien, « Nole » sera en lice à Rome, dès ce lundi, avec l’occasion de retrouver l’enchaînement des victoires. A noter que, Lucas Pouille, premier français, a gagné deux places et pointe à la 16e place.

Classement ATP au 14 mai :

1. Roger Federer 8 670 pts (+1 place)

2. Rafael Nadal 9 950 pts (-1)

3. Alexander Zverev 6 015 pts

4. Grigor Dimitrov 4 870 pts

5. Marin Cilic 4 770 pts

6. Juan Martin Del Potro 4 540 pts

7. Kevin Anderson 3 660 pts (+1)

8. Dominic Thiem 3 545 pts (-1)

9. John Isner 3 305 pts

10. David Goffin 2 930 pts

11. Pablo Carreno 2 280 pts

12. Sam Querrey 2 220 pts (+1)

13. Roberto Bautista 2 210 pts (+1)

14. Jack Sock 2 155 pts (+1)

15. Diego Schwartzman 2 130 pts (+1)

16. Lucas Pouille 1 995 pts (+2)

17. Tomas Berdych 1 980 pts

18. Novak Djokovic 1 905 pts (-6)

19. Kyle Edmund 1 905 pts (+3)

20. Hyeon Chung 1 807 pts (+1)