Ligue Europa : Dimitri Payet est prêt à briller

Il a tout à gagner et… à perdre. Mercredi, lors de la finale de la Ligue Europa, au Groupama Stadium de Lyon, les regards et les espoirs des supporters marseillais se poseront sur Dimitri Payet.

Véritable figure de proue de l’OM passé sous pavillon américain en octobre 2016, celui qui a été rapatrié de West Ham pour 30 millions d’euros en janvier 2017 a mis du temps à retrouver son niveau de jeu qui faisait de lui le meneur de jeu de l’équipe de France lors de l’Euro 2016.

Mais depuis un peu plus de deux mois, les performances de l’ancien joueur de Nantes, Saint-Etienne et de Lille sont redevenues celles attendues par ses dirigeants et les fans. Influent dans le jeu, puissant et surtout décisif notamment sur la scène européenne, face à Leipzig en quarts de finale, et Salzbourg en demi-finale, le n°10 olympien, libéré de ses pépins physiques, enchaîne les prestations de haut vol.

De retour en Bleu ?

Ce qui lui permet de réaliser, au moins sur le plan des statistiques, sa plus belle saison avec six buts et 13 passes décisives (premier ex aequo avec Neymar) en Ligue 1. «Il est en ce moment le Dimitri qu’on a recruté, a confié Rudi Garcia il y a quelques jours. C’est celui-là. Celui qui fait la différence.»

Reste qu’à 31 ans, Dimitri Payet doit désormais franchir un nouveau palier en garnissant enfin son palmarès qui n’affiche que quelques distinctions personnelles. Un vide qu’il peut remplir en emmenant son équipe vers la victoire face à l’Atletico de Madrid. D’autant qu’une prestation XXL face à l’armada madrilène pourrait permettre au Réunionnais de s’assurer une place dans la liste pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet) que délivrera jeudi soir Didier Deschamps.

Absent en équipe de France depuis octobre 2017, Payet a donc l’occasion de retrouver les Bleus au meilleur moment. A lui de conquérir l’Europe avant peut-être le Mondial…