Téléchargez le calendrier de la Coupe du monde 2018 en PDF

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football aura lieu le 14 juin prochain en Russie. Trente-deux nations s'affronteront pour tenter de succéder à l'Allemagne.

Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte, la Russie, qui ouvrira le bal, face à l'Arabie Saoudite.

L'équipe de France fera ses débuts dans cette Coupe du monde le 16 juin face à l'Australie, à 12h. Les Bleus seront les grands favoris du groupe C, dans lequel ils retrouveront aussi le Danemark et le Pérou. S'ils terminent premiers du groupe, les hommes de Didier Deschamps affronteront en huitièmes de finale le deuxième du groupe D, qui regroupe l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria.

Le «groupe de la mort» de cette Coupe du monde semble être le groupe B, dans lequel s'afronteront l'Espagne, le Portugal, le Maroc et l'Iran.

La finale aura lieu le 15 juillet à 17h.

Téléchargez le calendrier de la Coupe du Monde ci-dessous :