Finale de la Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool aura lieu samedi 26 mai au Stade olympique de Kiev. Le match sera diffusé en direct et en intégralité sur C8 à partir de 20h45.

Deux ans et demi seulement après sa prise de fonctions, Zinédine Zidane a l'occasion de marquer de son empreinte l'histoire de la compétition en devenant le premier entraîneur principal à remporter 3 Ligue des Champions de suite, après l'avoir déjà gagnée en tant qu'adjoint des Merengue en 2014.

Pour inscire son nom au panthéon de la C1, Zizou pourra compter sur l'expérience de son groupe, rôdé aux joutes européennes et emmené par le quintuple Ballon d'or, le Portugais Ronaldo. Aux dernières nouvelles, l'inoxydable CR7 s'est bien remis de sa petite entorse contractée face au Barça lors du Classico du 6 mai dernier. Deux autres blessés, Isco (épaule) et Carvajal (cuisse), seront également aptes pour défier les Reds.

Face aux Espagnols, Liverpool, fidèle à son habitude, devrait laisser le jeu ouvert, la garantie pour les pectateurs d'assister à une finale spectaculaire. Derniers tombeurs du Real en finale (1-0 en 1981), les Anglais bénéficieront de l'aide de leur Ronaldo local, Mohamed Salah, véritable prodige technique déjà auteur, comme son coéquipier Roberto Firmino, de 10 buts en Ligue des Champions. Pour la défense madrilène, l'ex-Romain sera à surveiller comme le lait sur le feu.

«Salah a fait une grande saison avec son équipe, je crois que de toute façon il a beaucoup de mérite dans le fait que Liverpool soit en finale, c'est sûr et certain», reconnaît Zizou. L'ancienne gloire de Liverpool Steven Gerrard pousse les louanges un peu plus loin, en estimant que Salah est «le meilleur joueur de la planète actuellement». Avec son attaquant égyptien, c'est tout Anfield qui se prend à rêver de décrocher une 6e coupe aux grandes oreilles après 1977, 1978, 1981, 1984 et 2005.