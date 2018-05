Ligue Europa : Antoine Griezmann comme à la maison

Antoine Griezmann sera très attendu pour de nombreuses raisons, ce mercredi 16 mai, en finale de la Ligue Europa. En effet, l’attaquant vedette de l’Atlético Madrid, n’a encore jamais rien gagné que ce soit en club ou en sélection.

Souvent placé, jamais gagnant. C’est le constat que l’on peut faire en regardant le palmarès de Français, propriétaire de plusieurs chevaux de course. A 27 ans, il espère toujours soulever son premier trophée majeur, lui qui n’a remporté que l’Euro U19 en 2010 et une Super Coupe d’Espagne en 2014. Ces deux finales, en Ligue des champions puis quelques semaines plus tard à l’Euro en 2016, se sont soldées par des défaites. «J’aimerais bien gagner enfin un trophée, c’est mon tour», avait-il lancé après la qualification des Colchoneros pour la finale face aux Olympiens.

Et il aura l’avantage de jouer à la «maison». Griezmann est originaire de Mâcon et ne devrait être trop dépaysé lorsqu’il foulera la pelouse du Groupama Stadium. «ça va être fantastique de jouer à Lyon, à seulement 45 minutes de ma ville natale, s’est-il réjoui. Beaucoup de membres de ma famille seront au match.»

D’autant que «Grizou» a souvent brillé dans la capitale des Gones. «Je garde de bons souvenirs de ce stade (où il a joué pendant l’Euro). J’ai aussi marqué une bicyclette face à Lyon en Ligue des champions donc c’est une ville dans laquelle j’ai déjà fait de belles choses. J’espère pouvoir continuer dans cette voie». Les Marseillais sont prévenus…