Après sa défaite en finale de la Ligue Europa, l'OM doit désormais se remobiliser

Malgré la défaite en finale de la Ligue Europa, mercredi soir, face à l’Atlético de Madrid (3-0), le club marseillais peut encore sauver sa saison s’il parvient à décrocher une place sur le podium de la Ligue 1 lors de la dernière journée ce samedi.

La déception doit laisser place à la remobilisation pour l’Olympique de Marseille. Quatrième avec un point de retard sur l’OL (3e) et trois sur Monaco (2e), l’OM peut encore obtenir une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le principal objectif de la saison.

D’autant que «grâce à» son bourreau espagnol, la troisième place est désormais directement qualificative pour la phase de poules de la C1, plus besoin de passer par un tour préliminaire.

Attendre un revers des autres...

Mais les coéquipiers de Dimitri Payet ne sont pas maîtres de leur destin puisqu’en plus de devoir battre Amiens, ils devront compter sur un nul ou une défaite des Lyonnais face à Nice, en course pour une place en Ligue Europa, et pourquoi pas profiter d’une lourde défaite de Monaco - qui a une meilleure différence de buts - à Troyes, en lutte pour le maintien.

Reste que l’avant-dernière journée a prouvé que tout était possible. Accrochés à Guingamp (3-3), les Phocéens ont vu les Lyonnais tomber à Strasbourg à la surprise générale (3-2). Aux hommes de Rudi Garcia de trouver les ressources nécessaires pour prendre les trois points devant leur public du Vélodrome. Et espérer des dysfonctionnements de leurs concurrents directs.