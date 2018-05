Equipe de France : Quels Bleus pour la Coupe de monde ?

C’est devenu une tradition. Com­me pour la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2016, Didier Deschamps égrènera, ce jeudi soir, les noms des 23 joueurs et des sept réservistes retenus pour le Mondial en Russie (14 juin-15 juillet) sur le plateau du JT de 20 heures de TF1.

Un moment toujours très attendu. Et cette annonce n’échappe pas à la règle car plusieurs incertitudes demeurent sur la composition de cette liste. Pas au niveau des gardiens, où le sélectionneur tricolore devrait faire confiance à Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. En défense, en revanche, c’est une autre histoire. Notamment depuis les blessures de Laurent Koscielny (forfait) et Djibril Sidibé, touché au genou.

Deschamps prendra-t-il le risque d’emmener le Monégasque, mais aussi Benjamin Mendy, qui vient tout juste de reprendre la compétition ? Benjamin Pavard, Mathieu Debuchy et Lucas Hernandez se tiennent prêts, tout comme Adil Rami pour suppléer Koscielny et accompagner Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe. Au milieu de terrain, le casse-tête est moins important avec un noyau dur composé de Paul Pogba, N’Golo Kanté, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso. Seul le cas Adrien Rabiot, peu performant en Bleu, fait débat.

Enfin, en attaque, les choix risquent d’être cornéliens. Si Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé sont assurés d’être du voyage, les dernières places seront chères avec une profusion de prétendants, que sont Thomas Lemar, Alexandre Lacazette, Ousmane Dembélé, Anthony Martial, Dimitri Payet, Florian Thauvin, Nabil Fekir, ou encore Kingsley Coman. Une chose est sûre, s’il y aura des heureux, il y aura surtout beaucoup de déçus.