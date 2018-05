Les stars apportent leur soutien à l'OM

«Tous unis pour l’exploit». C’est le slogan lancé pour l’Olympique de Marseille avant la finale de la Ligue Europa, ce mercredi, contre l’Atletico de Madrid à Lyon. Et il a été repris à l’unisson par plusieurs stars.

Artistes, chanteurs, vedettes du petit et du grand écran,… tous ont manifesté leur soutien au club olympien pour ce défi. Pourtant originaire de la région parisien, Omar Sy est le premier à encourager les Phocéens. L’acteur aime l’OM pour son «supplément d’âme, et pour le cœur.»

André-Pierre Gignac, Toifilou Maoulida et Didier Drogba sont également à fond derrière leur ancien club. Tout comme Marcel Desailly, Lucho Gonzalez et Eric Gerets, mais aussi les chanteurs l’Algérino, Alonzo et Soprano. Camille Combal et Jean-Pierre Foucault y vont aussi de leur message de soutien envers leur équipe de cœur.

Un club que n’a pas oublié Joey Barton. L’ancien international anglais espère que les Olympiens vont «ramener la coupe à la maison». De son côté, Chris Waddle, triple champion de France et finaliste de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1991 avec l’OM, croit aux chances de Marseille. «Je sais que vous pouvez gagner si vous y croyez», lance-t-il. Réponse ce mercredi soir…