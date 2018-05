OM-Atlético de Madrid, en direct (0-2) : Antoine Griezmann signe un doublé

L'OM peut décrocher mercredi soir une 2e Coupe d'Europe de son histoire après la Ligue des Champions remportée en 1993. Les coéquipiers de Florian Thauvin affrontent l'Atlético de Madrid en finale de Ligue Europa, à Lyon, à partir de 20h45. Un match à suivre en direct commenté sur CNEWS.fr.

Outsider de cette rencontre qui l'oppose à une équipe habituée des joutes européennes depuis 2010 (2 fois vainqueur de la Ligue Europa en 2010 et 2012, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions en 2014 et 2016), Marseille veut balayer d'un revers de main les pronostics. Le club phocéen compte pour cela sur son capitaine Dimitri Payet, meilleur passeur d'Europe, et l'expérience de plusieurs de ses cadres ayant déjà remporté une finale continentale (Luiz Gustavo, C1 en 2013 avec le Bayern, Adil Rami, C3 en 2016 avec le FC Séville et Rolando, C3 en 2011 avec Porto). Mercredi soir, Rudi Garcia devrait titulariser Luiz Gustavo, habituel milieu de terrain, en défense centrale. Côté Atlético, Diego Simeone alignera son traditionnel 4-4-2 à plat, avec en pointe le redoutable duo d'attaque composé d'Antoine Griezmann et Diego Costa.

C'est seulement la 3e confrontation de l'histoire entre les deux clubs. L'Atlético s'était imposé 2-1 en phase de groupe de Ligue des Champions (01/10/2008). Deux mois plus tard, l'OM avait limité les dégâts au match retour au Vélodrome (0-0). Autre statistique intéressante, elle concerne le nombre de buts inscrits en Ligue Europa par les attaquants les plus prolifiques de chaque équipe. Valère Germain en a déjà marqué 7, Antoine Griezmann seulement 3.

A noter enfin l'important dispositif sécuritaire mis en place pour ce match placé sous haute tension, tant pour les risques d'attentats islamistes, que pour ceux inhérents à d'éventuels affrontements entre supporters marseillais et madrilènes, voire lyonnais. Ainsi, 1250 policiers, gendarmes et CRS seront déployés à Lyon.