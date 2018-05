Coupe du monde 2018 : les réactions des joueurs français sélectionnés

Longtemps blessés cette saison ou rarement appelés jusque-là en équipe de France, plusieurs joueurs ont réussi à s'inviter dans la liste des 23 Bleus pour la prochaine Coupe du monde. Surpris, émus ou impatients d'en découdre : voici leur réaction suite à l'annonce de Didier Deschamps ce jeudi.

FLORIAN THAUVIN :

Énorme fierté et un énorme honneur d’être en @equipedefrance pour disputer la plus belle compétition internationale. La Coupe du Monde c’est un rêve d’enfant.



Merci pour tous vos messages . #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rX2A0EibUl — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) 17 mai 2018

Corentin Tolisso :

«Le plus important, c'est de rendre mes parents fiers et ma soeur aussi, ce soir c'est chose faite, je suis très heureux et prêt à me donner à fond» (sur TF1).

Thomas Lemar :

«Je suis très heureux de figurer dans la liste, en compagnie de Djibril (Sidibé, ndlr). La Coupe du monde est un événement qui fait rêver tous les joueurs. Nous avons évidemment très envie d'aller le plus loin possible. Il y a un bon groupe, beaucoup de qualité et surtout énormément d'envie de bien faire. L'objectif maintenant est de bien terminer la saison avec l'AS Monaco samedi puis nous aurons hâte de tous nous retrouver pour préparer la compétition.»

Benjamin Mendy :

It always seems impossible until its done la route fut longue mais la recompense en vaut la peine ... #SharksDontRecoverLikeHumans #FiersDetreBleus pic.twitter.com/Y5SmtdUk5m — Benjamin Mendy (@benmendy23) 17 mai 2018

Benjamin Pavard :

Merveilleusement heureux. Je n’ai pas de mots pour décrire le moment le plus beau de ma jeune carrière !!! #CoupeDumonde #BP21🤙🏼 pic.twitter.com/zY4Rlk3rl3 — Benjamin Pavard 21 (@BenPavard28) 17 mai 2018

LUCAS HERNANDEZ :

Très fier de pouvoir représenter mon pays à la coupe du monde ! pic.twitter.com/8s2PFk2Vwh — Lucas Hernández (@LucasHernandez) 17 mai 2018

DJIBRIL SIDIBE :