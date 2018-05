Une liste sans grande surprise, par Pierre Ménès

Comme on pouvait s’y attendre, Didier Deschamps n’a pas sorti de surprise de son chapeau au moment de dévoiler, ce jeudi soir, sa liste des 23 Bleus pour la Coupe du monde en Russie. Le seul choix un peu surprenant, c’est Steven NZonzi à la place d’Adrien Rabiot, qui figure néanmoins parmi les onze suppléants.

Le milieu de terrain doit sûrement payer ses pâles prestations en équipe de France et sa fin de saison quelconque, voire médiocre, avec le PSG. Il ne peut donc s'en prendre qu’à lui-même. Le reste de la liste est tout à fait conforme aux habitudes du sélectionneur tricolore. Benjamin Pavard a été préféré à Mathieu Debuchy comme doublure de Djibril Sidibé dans le couloir droit de la défense. Dans l’axe, la blessure de Laurent Koscielny a profité à Adil Rami, qui a l’avantage d’être droitier et qui a réalisé une très bonne saison avec Marseille.

Deschamps a néanmoins pris un risque avec Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, qui reviennent de blessure, mais il y a les suppléants susceptibles de les remplacer comme Lucas Digne et Mathieu Debuchy. Comme attendu, Dimitri Payet n’est pas présent et on ne sait pas si, sans sa blessure, il aurait été retenu. En tout cas, ça a sûrement aidé Deschamps dans ses choix. Ça lui a peut-être évité de devoir trancher entre lui et Nabil Fekir.

Maintenant, «DD» va devoir bien préparer cette équipe et lui définir un style de jeu. Il faut qu’on sache l’option tactique choisie, qui se doit d’être portée vers l’offensive au regard des talents dans ce secteur de jeu, avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les autres. Enfin, compte tenu des adversaires au premier tour et de cette liste, l’équipe de France doit aller tranquillement en quarts de finale. Et si les Bleus parviennent à atteindre le dernier carré, ce sera un déjà un très bon résultat pour une équipe qui est très jeune. Il ne reste plus qu’à attendre le début de la compétition. On a déjà tous hâte d’être au 14 juin…