Booba prend la défense de Karim Benzema après sa non-sélection pour le Mondial

Après la non-sélection de Karim Benzema en équipe de France pour la prochaine Coupe du monde, son ami le rappeur Booba a posté un message sur son compte Instagram dans lequel il apporte son soutien au buteur du Real Madrid, double vainqueur de la Ligue des champions mais absent avec le groupe France depuis trois ans.

Dans le texte mis en ligne tard dans la soirée de jeudi, le chanteur, connu pour sa plume trempée dans le vitriol, regrette avec une amertume non masquée la décision de Didier Deschamps.

«Donc ils ne t'ont pas pris... Innocenté dans l'affaire Valbuena mais ils ne t'ont pas pris... Tu es dans le top 5 des meilleurs joueurs Français mais ils ne t'ont pas pris... Sans aucune raison valable ils ne t'ont pas pris... Accusé à tort ils ne t'ont pas pris... Zidane doit se gratter le scalp car ils ne t'ont pas pris... Il sait au fond de lui pourquoi ils ne t'ont pas pris... Et moi aussi et vous aussi... One two three (ndlr : expression issue d'un chant des fans de l'équipe d'Algérie, pays dont sont issus les parents de Benzema) ils ne t'ont pas pris... Au moins tu es resté toi-même et ça, ça n'a pas de prix. #KB9 #desbleusdanslesbleus», dit-il.

La dernière apparition de Karim Benzema en bleu remonte déjà au 8 octobre 2015. Ce jour-là, il avait inscrit un doublé en match amical face à l'Arménie (4-0).

Puis, son nom s'était retrouvé mêlé à l'affaire de la sextape de Matthieu Valbuena. En novembre 2015, Karim Benzema avait même été placé en garde à vue et mis en examen dans la foulée, ce qui avait conduit la FFF et Didier Deschamps à écarter le joueur du groupe France.

En juillet 2017, la Cour de cassation était allée dans le sens de Benzema, en annulant la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait validé l'enquête dans l'affaire de la sextape. Mais malgré des prestations sportives abouties avec son club du Real Madrid, l'ex-Lyonnais n'a jamais été rappelé en bleu par Didier Deschamps.