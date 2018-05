Phase de groupes de la Coupe du monde 2018 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie se tient du 14 au 28 juin. Toutes les rencontres seront à suivre en direct et en intégralité sur TF1 et beIN SPORTS.

Jeudi 14 juin

17h : Russie-Arabie Saoudite (groupe A) sur TF1 et beIN SPORTS

Vendredi 15 juin

14h : Egypte-Uruguay (groupe A) sur beIN SPORTS



17h : Maroc-Iran (groupe B) sur beIN SPORTS



20h : Portugal-Espagne (groupe B) sur TF1 et beIN SPORTS

Samedi 16 juin

12h : France-Australie (groupe C) sur TF1 et beIN SPORTS



15h : Argentine-Islande (groupe D) sur beIN SPORTS



18h : Pérou-Danemark (groupe C) sur beIN SPORTS



21h : Croatie-Nigéria (groupe D) sur TF1 et beIN SPORTS

Dimanche 17 juin

14h : Costa Rica-Serbie (groupe E) sur beIN SPORTS



17h : Allemagne-Mexique (groupe F) sur TF1 et beIN SPORTS



20h : Brésil-Suisse (groupe E) sur TF1 et beIN SPORTS

Lundi 18 juin

14h : Suède-Corée du Sud (groupe F) sur beIN SPORTS



17h : Belgique-Panama (groupe G) sur beIN SPORTS



20h : Tunisie-Angleterre (groupe G) sur TF1 et beIN SPORTS

Mardi 19 juin

14h : Pologne-Sénégal (groupe H) sur beIN SPORTS



17h : Colombie-Japon (groupe H) sur beIN SPORTS



20h : Russie-Egypte (groupe A) sur beIN SPORTS

Mercredi 20 juin

14h : Portugal-Maroc (groupe B) sur beIN SPORTS



17h : Uruguay-Arabie Saoudite (groupe A) sur beIN SPORTS



20h : Iran-Espagne (groupe B) sur beIN SPORTS

Jeudi 21 juin

14h : France-Pérou (groupe C) sur TF1 et beIN SPORTS



17h : Danemark-Australie (groupe C) sur beIN SPORTS



20h : Argentine-Croatie (groupe D) sur TF1 et beIN SPORTS

Vendredi 22 juin

14h : Brésil-Costa Rica (groupe E) sur beIN SPORTS



17h : Nigéria-Islande (groupe D) sur beIN SPORTS



20h : Serbie-Suisse (groupe E) sur beIN SPORTS

Samedi 23 juin

14h : Belgique-Tunisie (groupe G) sur beIN SPORTS



17h : Allemagne-Suède (groupe F) sur TF1 et beIN SPORTS



20h : Corée du Sud-Mexique (groupe F) sur beIN SPORTS

Dimanche 24 juin

14h : Angleterre-Panama (groupe G) sur beIN SPORTS



17h : Japon-Sénégal (groupe H) sur beIN SPORTS



20h : Pologne-Colombie (groupe H) sur TF1 et beIN SPORTS

Lundi 25 juin

16h : Arabie Saoudite-Egypte (groupe A) sur beIN SPORTS



16h : Uruguay-Russie (groupe A) sur beIN SPORTS



20h : Espagne-Maroc (groupe B) sur TF1 et beIN SPORTS



20h : Iran-Portugal (groupe B) sur beIN SPORTS

Mardi 26 juin

16h : Danemark-France (groupe C) sur TF1 et beIN SPORTS



16h : Australie-Pérou (groupe C) sur beIN SPORTS



20h : Nigéria-Argentine (groupe D) sur TF1 et beIN SPORTS



20h : Islande-Croatie (groupe D) sur beIN SPORTS

Mercredi 27 juin

16h : Corée du Sud-Allemagne (groupe F) sur beIN SPORTS



16h : Mexique-Suède (groupe F) sur beIN SPORTS



20h : Serbie-Brésil (groupe E) sur TF1 et beIN SPORTS



20h : Suisse-Costa Rica (groupe E) sur beIN SPORTS

Jeudi 28 juin

16h : Japon-Pologne (groupe H) sur beIN SPORTS



16h : Sénégal-Colombie (groupe H) sur beIN SPORTS



20h : Angleterre-Belgique (groupe G) sur TF1 et beIN SPORTS



20h : Panama-Tunisie (groupe G) sur beIN SPORTS