Tour d'Italie: Simon Yates conforte son maillot rose

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) a remporté en solitaire la 15e étape du Giro, dimanche à Sappada, et a conforté son maillot rose de leader.

Au pied des murailles des Dolomites, Yates a enlevé son troisième succès depuis le départ en même temps que son compatriote Chris Froome retrouvait sa trajectoire habituelle dans le Giro. Pour le quadruple vainqueur du Tour de France, le Monte Zoncolan, où il a gagné samedi à la surprise générale, pourrait n'être qu'une parenthèse.

Le jour de son 33e anniversaire, Froome a été distancé par ses rivaux dans la quatrième et dernière ascension, un col de deuxième catégorie. Il a cédé plus d'une minute et demie à Yateset a reculé de la 5e à la 7e place du classement, à près de 5 minutes de son jeune compatriote de 25 ans.

Yates a démarré par deux fois dans l'ultime ascension répertoriée, le Costalissoio, à 17 kilomètres de l'arrivée: «J'ai vu un petit écart et j'ai attaqué un peu à l'instinct. J'ai tout donné la deuxième fois».

Au sommet, le porteur du maillot rose a basculé avec une vingtaine de secondes d'avance sur ses adversaires qui ont ensuite laissé l'écart grandir jusqu'à une cinquantaine de secondes faute d'une poursuite organisée.