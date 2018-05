Championnats de France : une plongée vers l'Euro 2018

Afin de faire partie des sélectionnés qui se rendront à Glasgow cet été (3-9 août), les nageurs (dont Jérémy Stravius, Charlotte Bonnet, Mehdy Metella ou encore Marie Wattel) devront remplir les critères établis par la DTN lors des championnats : réaliser le temps de qualification exigé pour l’épreuve et se classer parmi les quatre premiers de la finale.

«Tout l’enjeu est d’observer comment nos nageurs et nos entraîneurs se sont préparés à cet objectif, a confié Richard Martinez, directeur de la natation course. Notamment en démontrant comment ils s’affranchiront des nouvelles règles de sélection.» L’occasion de voir également où en est la natation française, actuellement en pleine reconstruction.

Point presse de @BonnetCha : « Mon objectif principal est de me qualifier pour l’Euro sur le 50m, 100m et 200m nage libre, et pourquoi battre à nouveau le record de France sur 100m crawl » #SaintRaphael2018 #RoadToGlasgow pic.twitter.com/S8594VLUMd

Point presse de @StraviusJs : « Mon objectif principal sur ces championnats de France est de me qualifier pour les championnats d’Europe sur 50m dos et 100m nage libre. Je pense de plus en plus aux Jeux Olympiques, ça va arriver vite et c’est un objectif qui me motive beaucoup » pic.twitter.com/DVaY184Yi6

