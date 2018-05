Coupe du monde 2018 : Les Bleus en ordre de marche

La Coupe du monde commence, ce mercredi, pour l’équipe de France. Les Bleus retenus pour aller en Russie sont attendus, ce midi, à Clairefontaine (Yvelines) pour entamer leur préparation en vue du Mondial.

Elle durera trois semaines et demi et elle commencera à 22, et non pas à 23, en raison de l’absence de Raphaël Varane, retenu avec le Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions (samedi). Le défenseur français ne rejoindra ses coéquipiers qu’en début de semaine prochaine et ne participera donc pas au premier match amical, lundi, contre la République d’Irlande au stade de France. Deux autres rencontres sont au programme.

Les Tricolores seront opposés à l’Italie (1er juin) à l’Allianz Riviera de Nice. L’occasion pour Didier Deschamps de faire un dernier état des lieux de son groupe avant d’envoyer sa liste définitive à la Fifa trois jours plus tard. «Je peux être amené à tout moment à pouvoir changer un des joueurs », a prévenu le sélectionneur tricolore, soucieux d’éventuelles blessures et méformes. C’est au complet et en mode compétition qu’Hugo Lloris et ses coéquipiers affronteront les Etats-Unis (9 juin) à Lyon pour une dernière répétition.

Dès le lendemain, ils s’envoleront pour rejoindre Moscou et leur lieu de résidence pendant la compétition, établi à Istra. Ils bénéficieront d’une petite semaine pour peaufiner les ultimes détails, prendre leurs repères et basculer en douceur dans cette Coupe du monde. Et les choses sérieuses commenceront, le samedi 16 juin, avec leur entrée dans la compétition face à l’Australie.