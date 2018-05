Lyon-Wolfsburg, finale de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Double tenant du titre, l’Olympique Lyonnais affronte le club allemand de Wolfsburg, ce jeudi 24 mai, en finale de la Ligue des champions féminine à Kiev. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h50 sur TFX et Canal+ Sport.

Les protégées de Reynald Pedros sont très attendues pour ce rendez-vous et comptent bien montrer, une nouvelle fois, leur suprématie sur la scène européenne. Cette saison, l’OL a déjà éliminé de grosses écuries lors des tours précédents comme Barcelone (2-1, 1-0) et Manchester City (0-0, 1-0). Mais Wolfsburg, qui peut espérer soulever un troisième trophée, est un adversaire tout aussi redoutable.

Mais l’Olympique Lyonnais est déterminé à s’imposer, dans un remake de la finale de 2003 remporté à Londres par les Allemandes, pour empocher sa cinquième C1 et devenir le club le plus titré de l’histoire de la compétition.

«Les filles ont l’habitude de ce genre de rencontre. On a pris tout le monde au sérieux. Je pense qu’on est très proches de cette équipe sur un match. C’est du 50-50. Gagner la finale, c’est aujourd’hui le seul horizon que j’ai» a déclaré Pedros. «On sait qu’on est capables de faire de grandes choses. On a de la pression mais il faut s’en servir positivement. C’est 50-50 avec Wolfsburg. On ne laissera rien au hasard. On est à deux doigts de marquer l’histoire encore plus. C’est une envie supplémentaire de battre ces records», a ajouté Eugénie Le Sommer.

Déjà sacrées championnes de France pour la 12 fois de leur histoire, les Lyonnaises pourront ensuite se focaliser sur la finale de la Coupe de France contre le PSG (31 mai) avec en ligne de mire un troisième triplé consécutif.