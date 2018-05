Six Français sur dix comptent suivre le Mondial 2018

Environ six Français sur dix comptent suivre la Coupe du monde de football, la télévision restant le média privilégié pour suivre les matches, selon une étude du groupe Dentsu Aegis Network publiée mardi.

Ce sont les 15-34 ans qui sont les plus intéressés par l'événement (à 65%), selon cette étude réalisée en ligne auprès de 3.335 personnes âgées de 15 ans et plus.

La quasi totalité (98%) de ceux qui comptent suivre le Mondial, qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet en Russie, dans onze villes du pays, regarderont les matches en direct à la télévision et un peu moins de la moitié d'entre eux (42%) utiliseront internet (en direct ou en différé).

31% des personnes qui comptent suivre le Mondial regarderont les matches sur leur mobile, une proportion en légère hausse (+3 points) par rapport à l'Euro 2016.

Les médias préférés des Français pour le Mondial

Les médias plébiscités pour suivre les matches sont TF1 (94%), qui diffuse de nombreux matches en clair, le site L'Equipe.fr (57%), la radio RMC (52%) et Facebook (45%), devant le journal L'Equipe (45%), BeIN Sports (42%), qui diffuse l'ensemble de la compétition en crypté, et Youtube (37%).

17% des personnes intéressées par le Mondial comptent souscrire à une chaîne de sport payante (+2 points par rapport à l'Euro 2016) une proportion qui monte à 27% chez les 15-34 ans, et 5% à une application mobile (+2 points par rapport à l'Euro 2016).