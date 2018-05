Coupe du monde : Le slogan de l'équipe de France dévoilé

La Fifa a dévoilé les trente-deux slogans qui figureront notamment sur les bus des sélections pendant la Coupe du monde (14 juin-15 juillet).

L’instance internationale avait lancé, le 12 décembre dernier, une campagne pour désigner le slogan de chacune des 32 équipes du Mondial qui s’est terminée jeudi.

L’équipe de France a hérité du slogan « Votre force, notre passion. Allez les Bleus !!! ». Trois propositions avaient été retenues : « Triompher… et écrire l’Histoire », « Gagner pour que le rêve devienne réalité », « Votre force, notre passion, allez les Bleus!!! ». C’est la dernière, qui ressemble à celle de l’Euro 2016, qui a été validée.

Voici les slogans des 31 autres nations :

Argentine : UNIDOS POR UNA ILUSIÓN (Unis pour un rêve)

Australie : BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN GREEN AND GOLD (Soyez courageux, soyeux audacieux, Socceroos en vert et or)

Belgique : RED DEVILS ON A MISSION (Diables Rouges en mission)

Brésil : MAIS QUE 5 ESTRELAS 200 MILHÕES DE CORAÇÕES (Plus que 5 étoiles, 200 millions de cœurs)

Colombie : AQUÍ VAN 1 SUEÑO, 3 COLORES Y 50 MILLONES DE CORAZONES (Voici venir 1 rêve, 3 couleurs et 50 millions de cœurs)

Costa Rica : NO HAY IMPOSIBLE CUANDO JUEGA TODO UN PAÍS (Rien n’est impossible quand tout un pays joue)

Croatie : MALA ZEMLJA. VELIKI SNOVI (Petit pays, grands rêves)

Danemark : SAMMEN SKABER VI HISTORIE (Ensemble, écrivons l’histoire)

Angleterre : SEND US VICTORIOUS (Emmenez-nous vers la victoire)

Égypte : لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا (Quand on dit Pharaon, le monde se tait et écoute)

France : VOTRE FORCE, NOTRE PASSION. ALLEZ LES BLEUS !!!

Allemagne : ZUSAMMEN. GESCHICHTE SCHREIBEN (Écrivons l’histoire ensemble)

Islande : Látum drauminn verða að veruleika (Faisons de notre rêve une réalité)

Iran : 80 MILLION PEOPLE , 1 NATION , 1 HEART BEAT (80 millions de personnes, 1 pays, 1 cœur)

Japon : いざ「闘え」、サムライブルー!(L’heure du combat est venue, Samouraïs Bleus !)

République de Corée : 아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라 (Tigres d’Asie, allez conquérir le monde)

Mexique : ¡HECHOS EN MÉXICO!, ¡HECHOS PARA LA VICTORIA! (Faits au Mexique, faits pour la victoire !)

Maroc : اسود الاطلس فخر المغرب (Les Lions de l’Atlas, la fierté du Maroc)

Nigeria : THE WINGS OF AFRICAN PRIDE (Les ailes de la fierté africaine)

Panama : ¡PANAMÁ! LA FUERZA DE DOS MARES (Panama, la force de deux mers !)

Pérou : ¡ESTAMOS DE VUELTA! ACÁ VIAJAN MÁS DE 30 MILLONES DE PERUANOS! (Nous sommes de retour ! 30 millions de Péruviens seront du voyage !)

Pologne : POLSKA DAWAJ! (Allez la Pologne !)

Portugal : O PASSADO É GLÓRIA, O PRESENTE É HISTÓRIA (Le passé est glorieux, le présent appartient à l’histoire)

Russie : ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ (Jouez avec le cœur)

Arabie Saoudite : فرسان الصحراء (Les chevaliers du désert)

Sénégal : IMPOSSIBLE N'EST PAS SÉNÉGALAIS

Serbie : Jedan tim, jedan san - Srbija! (Une équipe, un rêve - Serbie !)

Espagne : JUNTOS SOMOS INVENCIBLES (Ensemble, nous sommes invincibles)

Suède : TILLSAMMANS FÖR SVERIGE! (Ensemble pour la Suède !)

Suisse : FOUR LANGUAGES, ONE NATION (Quatre langues, un pays)

Tunisie : يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية و جمهور (Russie, voici les aigles, joueurs et supporters main dans la main)

Uruguay : BRILLA EL SOL EN RUSIA, EL CIELO ES TODO CELESTE (Le soleil brille en Russie, le ciel est tout bleu)