Franck Ribéry se moque d'Adrien Rabiot et fait un tabac sur Twitter

Retraité de l'équipe de France depuis 2014, Franck Ribéry s'est emparé, à sa manière, de la polémique entourant le refus d'Adrien Rabiot d'intégrer le groupe des suppléants français en vue du prochain Mondial.

Le joueur du Bayern Munich a posté mercredi un tweet dans lequel il ironise sur la décision du milieu de terrain du PSG. «Ooooh putinnnn je suis à Ibiza, on vient de m'appeler, il reste une place en réserviste ? Je suis prêt Didier», a-t-il écrit. Publié jeudi en fin d'après-midi, le tweet a rencontré un certain succès sur le site de micro-blogging puisqu'il avait été relayé plus de 40.000 fois jeudi matin.

Ooooh putinnnn je suis a Ibiza on vient de m’appeler il reste une place en réserviste ?



Oooo Didier io Sono pronto !!! Daiiiiiiiiiiiiiii — Franck Ribéry (@FranckRibery) 23 mai 2018

Adrien Rabiot se retrouve au coeur de la controverse depuis qu'il a écrit un mail à la FFF dans lequel il indique ne pas vouloir suivre le programme d'entraînement préconisé par le staff des Bleus pour permettre aux onze suppléants de se maintenir en condition physique. Invité à aborder le sujet jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps a estimé que le joueur avait fait «une énorme erreur».