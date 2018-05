Le Real Madrid n'est toujours pas rassasié

Double tenant du titre, le Real Madrid compte bien soulever une troisième fois d'affilée la Ligue des champions.

«On en veut toujours plus et on donnera tout pour être meilleurs.» En début de semaine, Zinédine Zidane n’a pas lésiné sur la motivation qu’auront ses joueurs demain lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool.

Et si la saison du Real en Espagne aura été compliqué (3e de Liga et éliminé en quarts de finale de la Coupe du roi), les coéquipiers de Cristiano Ronaldo font régner leur loi sur la scène continentale.

L’expérience contre le désir

Une puissance impressionnante qui a permis aux Madrilènes de se défaire du PSG, de la Juventus et du Bayern Munich pour atteindre la finale dans le stade olympique de Kiev. Cette expérience pourrait d’ailleurs beaucoup jouer face aux Reds, qui disputeront leur première finale depuis 2007 (défaite contre l’AC Milan). Mais les Anglais, particulièrement surprenants cette saison, ont les moyens, sur un match, de créer la surprise.

«C’est un avantage d’être plus expérimenté, mais on peut rivaliser avec le désir, la disponibilité, l’attitude, le travail, a confié Jürgen Klopp. C’est ce que j’aime dans le football.» Le technicien allemand espère que son attaque de feu, menée par le meilleur joueur de la saison en Angleterre, Mohamed Salah (45 buts toutes compétitions confondues) parviendra à créer un tremblement de terre en Ukraine.