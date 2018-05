Mohamed Salah respectera le ramadan le jour de Real Madrid-Liverpool

Le buteur de Liverpool Mohamed Salah, de confession musulmane, envisagerait de respecter coûte que coûte le jeûne du mois de ramadan le jour de la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid samedi 26 mai.

C'est ce que croit savoir le média égyptien Al Masry al Youm, dont l'information a été relayée par le journal espagnol Marca.

Selon les prévisions du calendrier lunaire, la révélation de Premier league cette saison aura la possibilité de s'alimenter et boire samedi à partir de 20h57, heure de Kiev (Ukraine) où se déroule la finale de c1 cette saison.

Mohamed Salah abordera la rencontre face au Real Madrid avec certes les batteries rechargées... mais aussi en pleine digestion, puisque le coup d'envoi est prévue à 21h45, toujours en heure locale. De la même façon, il pourra s'alimenter à la mi-temps.

Si l'Egyptien a décidé de respecter à la lettre le calendrier lunaire, le Coran autorise néanmoins les sportifs de haut niveau et les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, malades etc...) à adapter la pratique de leur foi en fonction de leur situation personnelle pendant la période du ramadan.