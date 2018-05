Ronaldinho dément un mariage avec ses deux compagnes

Ronaldinho, ancien international brésilien, a tenu à démentir ce vendredi une folle rumeur qui circulait sur lui depuis plusieurs jours.

Il a déclaré sur la chaîne SporTV qu'il n'allait pas se marier avec ses deux compagnes, Priscilla Coelho et Beatriz Souza. «Je ne vais pas me marier : c'est le plus gros mensonge que j'ai entendu», a réagi l'ancien footballeur de 38 ans.

Le journal brésilien O Dia avait annoncé que Ronaldinho avait demandé en mariage ses deux petites amies en janvier dernier et que la cérémonie aurait lieu en août prochain dans sa villa de Santa Monica, à Rio de Janeiro.

S'il ne va pas épouser les deux femmes, l'ancien joueur du PSG vit bien avec elles dans sa luxueuse villa. Priscilla Coelho est sa compagne depuis 2012. Il a rencontré Beatriz Souza quatre ans plus tard. Elles sont toutes les deux originaires de Belo Horizonte, où Ronaldinho a terminé sa carrière.