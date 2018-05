Ligue des champions : Nantes en finale en surprenant Paris

Nantes s'est qualifié pour sa première finale de la Ligue des champions de handball, ce samedi à Cologne, créant la surprise aux dépens du PSG (32 - 28).

Les Nantais, qui n'en sont qu'à leur deuxième participation à la compétition-reine, devront affronter soit Montpellier, une 3e équipe française, soit le tenant du titre, le Vardar Skopje, en finale.

La surprise est de taille, même s'il ne s'agit pas de la première victoire du «H» sur le PSG rappelle l'AFP. Il s'était par exemple imposé en début de saison dans le Trophée des champions. Toutefois, Paris avait gagné les duels importants et semblait difficile à battre, en raison de son budget trois fois supérieurs, d'autant que les joueurs incertains, Luka Karabatic, Luc Abalo et Benoît Kounkoud, ont joué.

Les Nantais ont fait le match parfait. Ils ont pris les devants dès la première période (13-8 après 21 minutes de jeu) grâce au pivot Nicolas Tournat et aux pénalties de Kiril Lazarov, et n'ont plus jamais été rattrapés. C'est un formidable accomplissement pour le club entraîné par Thierry Anti, et une terrible désillusion pour le PSG, qui échoue encore dans son troisième Final Four d'affilée.