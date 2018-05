Cristiano Ronaldo prêt à quitter le Real Madrid ?

Après la victoire de son équipe en finale de la Ligue des Champions, samedi soir, face à Liverpool (3-1), Cristiano Ronaldo a laissé planer le doute concernant son avenir au sein du club madrilène.

Assez quelconque sur le terrain, le quintuple Ballon d’or a fait beaucoup plus parler de lui une fois la rencontre terminée avec des déclarations énigmatiques.

«L’important était de gagner. Il faut continuer à le faire. Avec moi à la tête du projet ? On va d’abord profiter, mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté», a déclaré la star portugaise au micro de beIN Sports Espagne. Avant de tenir un discours bien plus inquiétant : «C’était bien de jouer dans ce club. Dans ces moment-là, l’avenir de n’importe quel joueur n’est pas important. Mais je ne dis pas que je vais forcément partir. Vous verrez.»

Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison, pour la septième fois, a clairement jeté le trouble sur son futur. Mais ses propos n’ont rien de surprenants quand on sait que le Portugais a mal digéré le fait que Lionel Messi gagne 50 millions d’euros net par an au FC Barcelone, et que pendant ce temps, lui ne perçoit que 21 millions d’euros net annuels…

Alors, est-ce une nouvelle tentative de déstabilisation vis-à-vis des dirigeants madrilènes afin d’obtenir une revalorisation de son contrat ? Florentino Perez, président du Real Madrid, s’est montré particulièrement irrité face à cette déclaration : «Je ne parle pas des joueurs. Ici, l’important c’est le club. Un jour comme aujourd’hui, l’important est de fêter cette Ligue des champions. On parle tout le temps, mais jamais ça ne se fait.» Le feuilleton Ronaldo risque donc de connaître de nouveaux épisodes tout au long de l’été.