Daniel Ricciardo, nouveau prince de Monaco

Daniel Ricciardo s’est offert pour la première fois de sa carrière, dimanche, le Grand Prix de Monaco de Formule 1.

Au volant de sa Red Bull, l’Australien a devancé l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) au terme des 78 tours de la course.

A 28 ans, celui qui a dominé les trois séances d’essais libres et les qualifications sur le Rocher, a signé sa septième victoire en F1, la deuxième cette saison après le GP de Chine, au terme d’une course sans relief, les six premiers sur la grille terminant aux mêmes places à l'arrivée.

Ocon et Gasly dans les points

A noter, les bons résultats des Français Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) qui ont fini aux 6e et 7e rangs, juste derrière les deux Finlandais du plateau, Kimi Räikkönen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes).

Au classement général, Daniel Ricciardo remonte sur la troisième marche du podium avec trente-huit points de retard sur Lewis Hamilton, leader, et vingt-quatre points sur Sebastian Vettel.