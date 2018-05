Grand Prix de Monaco de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Considéré comme l’un des plus attractifs de la saison, le Grand Prix de Monaco se tient, ce dimanche 27 mai, dans les rues de la principauté. La course est à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h10 sur Canal+ et TF1.

Sur le Rocher, Lewis Hamilton va tenter de poursuivre sur sa lancée et semer compagnie à Sebastian Vettel. Après un début de saison mitigée, sans la moindre victoire à l’issue des trois premières courses, le Britannique a rectifié le tir au volant de sa Mercedes. Le quadruple champion du monde s’est imposé à Bakou (Azerbaïdjan) avant de récidiver à Barcelone (Espagne) pour prendre la tête du classement des pilotes avec 17 points d’avance sur Sebastian Vettel.

En Catalogne, les Flèches d’Argent ont même signé leur premier doublé de l’année. «Après cinq courses, nous avons une bien meilleure compréhension de la voiture, de ce que nous devons faire pour qu’elle fonctionne», a-t-il confié après son succès de l’autre côté des Pyrénées. Avant d’ajouter «Mais nous avons encore beaucoup à apprendre et d’améliorations à apporter.»

Car Ferrari et Vettel n’ont pas dit leur dernier mot. S’ils n’ont pas été à la fête en Espagne, ils croient en des jours meilleurs. «Je ne vois aucune raison de ne pas être optimiste pour la prochaine course», a déclaré Vettel. Et il a d’autant plus de raison de l’être que, l’année dernière, la Scuderia avait réalisé un doublé à Monaco avec la victoire du pilote allemand devant son coéquipier Kimi Raikkonen.

Un résultat identique permettrait à l’écurie italienne de retrouver des couleurs et à Vettel de revenir dans les rétroviseurs d’Hamilton à l’entame d’un calendrier chargé avec sept courses en dix semaines. Et en cas de victoire, Sebastian Vettel attendrait la barre des 50 victoires en carrière et rejoindrait, dans ce cercle très fermé, Alain Prost, Michael Schumacher et… Lewis Hamilton. Une source de motivation supplémentaire.