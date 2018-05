Mohamed Salah «confiant» sur sa présence en Russie

Malgré sa blessure à une épaule subie samedi avec Liverpool en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (défaite 3-1), l’attaquant égyptien s’est voulu optimiste et rassurant.

«C’était une soirée très difficile, mais je suis un battant. Malgré les pronostics, je suis confiant sur le fait que je serai en Russie pour vous rendre tous fiers», a écrit le joueur sur son compte Twitter. «Votre amour et votre soutien vont me donner la force dont j'ai besoin», a-t-il ajouté.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) 27 mai 2018