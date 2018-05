Roland-Garros 2018 : Gaël Monfils s'en sort au 1er tour

Plus de peur que de mal pour Gaël Monfils. Pour son premier tour à Roland-Garros, le Parisien a connu une entrée en matière houleuse, mais il est parvenu à prendre le meilleur sur son compatriote Elliot Benchetrit, seulement 302e joueur mondial, en quatre sets (3-6, 6-1, 6-2, 6-1).

«Si je gagne un match, je serai très content», avait-il confié avant ses débuts dans le tournoi, tant il a accumulé les contre-performances ces dernières semaines et des revers d’entrée à Munich, Rome et Lyon. Et pendant trente-six minutes, «La Monf» a vu le spectre d’une nouvelle élimination dès le 1er tour planer au-dessus de sa tête. Le temps de laisser filer le premier set.

Rapidement mené 4-0, il a semblé hors du coup et emprunté physiquement, lui qui a enchainé les tournois depuis le début de l’année et qui est toujours en délicatesse avec son dos. Et les craintes sur son état de forme étaient d’autant plus grandes qu’il a fait appel au kiné. Mais sans être forcément brillant, ni rassurant, il est parvenu à inverser la tendance sur le court Suzanne-Lenglen baigné par le soleil pour s’extirper du jeune Niçois (19 ans) et s’éviter une cruelle désillusion.

Son unique élimination au 1er tour à Roland-Garros date de sa première participation en 2005. Mais pour espérer vivre de nouvelles émotions fortes Porte d’Auteuil et entretenir son doux rêve de soulever la Coupe des Mousquetaires, Gaël Monfils n’aura pas d’autres choix que d’élever son niveau de jeu. Et dès le prochain tour, il retrouvera Martin Klizan, tombeur de Laslo Djere.