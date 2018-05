Roland-Garros 2018 : la montre à 650.000 euros de Rafael Nadal

Baptisée Tourbillon RM 27-03 Rafael Nadal, cette montre est un concentré de technologie. Née de la collaboration entre l’horloger suisse et le tennisman espagnol, la septième depuis 2010, elle est directement inspirée des origines et de la personnalité du Majorquin.

Elle est de couleur jaune et rouge, faisant référence au drapeau espagnol. Sur le côté, le remontoir est inspiré d’une balle de tennis, alors qu’une tête de taureau, emblème de «Rafa», orne le cadran. Etanche à 50 mètres et particulièrement léger, ce garde-temps est également résistant aux rayons UV et aux chocs pouvant atteindre jusqu’à 10.000 g.

Un «petit» bijou produit à seulement un cinquantaine d'exemplaires et estimé à pas moins de 650.000 euros. Soit près d’un tiers de la somme promise au vainqueur des Internationaux de France le 10 juin prochain (2,2 millions d’euros).

Couldn't be happier traveling back home now with this trophy in my hands... Took this picture at the locker room for you guys, Thanks for the support!!! pic.twitter.com/iNbbdOKGXe

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 20 mai 2018