L'équipe de France s'impose face à l'Irlande (2-0)

Le premier test est réussi. L’équipe de France a parfaitement lancé sa campagne de match de préparation à la Coupe du monde en s’imposant, lundi, face à la République d’Irlande (2-0).

Didier Deschamps peut avoir des motifs de satisfactions. Lui qui avait décidé d’effectuer plusieurs changements par rapport à son onze type, a pu se rendre compte que ses joueurs étaient bien tous concernés et concentrés.

Face à une formation irlandaise dont le style de jeu se rapproche très nettement de celui de l’Australie qu’ils affronteront pour leur premier match à la Coupe du monde, le 16 juin prochain, les Bleus ont rapidement pris l’ascendent. Mais il leur a fallu être très patients car ils ont longtemps buté sur le bloc défensif d’une formation qui n’a que très peu attaqué.

Victoire de l'Equipe de France !!! 2-0 ! @_OlivierGiroud_ et @NabilFekir sont les buteurs du soir #FRAIRL pic.twitter.com/ISfHi89DGN — Equipe de France (@equipedefrance) 28 mai 2018

Un duo Mbappé-Fékir prometteur

La délivrance arrivait, par deux fois, juste avant la pause lorsque sur un corner, Nabil Fékir trouvait la tête victorieuse d’Olivier Giroud (40e). Trois minutes plus tard, le Lyonnais se transformait en buteur. Après un bon travail dans la surface, sa frappe est très mal détournée par Doyle puisque le ballon retombe derrière lui dans le but (43e).

Deux buts inscrits, aucun encaissé, cette première sortie, très pluvieuse et orageuse, aura été bonne dans l’ensemble pour les Tricolores. Le sélectionneur pourra se réjouir d’avoir vu Benjamin Mendy très en jambes, Steven Nzonzi à son aise et une complicité très prometteuse entre Nabil Fékir et Kylian Mbappé. A confirmer dès vendredi face à l’Italie à Nice.