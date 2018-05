Roland-Garros 2018 : comment s'occuper quand il pleut ?

Elle est toujours très redoutée à Roland-Garros. La pluie a fait son apparition, lundi soir, en interrompant les derniers matchs de la journée. Et la situation pourrait se répéter dans les prochains jours.

A commencer par ce mardi. Des averses sont attendues tout au long de la journée au-dessus des courts de la Porte d’Auteuil, alors que Caroline Garcia, Serena Williams, Maria Sharapova, Jérémy Chardy et Adrian Mannarino entre autres doivent entrer en piste. Cela pourrait entraîner un casse-tête pour les organisateurs du tournoi, avec un programme qui risque d’être encore fortement chamboulé, comme pour les nombreux spectateurs et les joueurs, contraints de s’armer de patience.

Pour ne pas sombrer dans l’ennui, de multiples animations sont proposées avec le Longines Smash Corner, destiné à mesurer la vitesse de son service. Accessible via l'application Roland-Garros, la «RG Fan Experience by BNP Paribas» propose au public de vivre une expérience inédite à travers un parcours connecté reliant les différentes animations proposées par BNP Paribas, la Fédération Française de Tennis et les autres partenaires. Les spectateurs pourront se confronter afin de collectionner un maximum de «lieux mythiques du stade» et de tenter de gagner deux places pour à la finale messieurs. Sur l'un des stands présents, il est également possible de taper des balles en réalité virtuelle avec un autre joueur.

Une exposition au Musée de la FFT rend également hommage à l'aviateur Roland Garros à l'occasion du centenaire de sa disparition. Il est aussi possible d’accéder à la maison du tennis. Enfin différentes animations sont proposées dans les allées.

En cas d’interruption prolongée, il est possible d’obtenir un dédommagement. Pour ceux qui assistent à moins de 59 minutes de jeu, ils peuvent prétendre au remboursement de la totalité de leur billet, contre 50% pour une durée des matchs comprise entre 1 heure et 1h59. En revanche, aucun remboursement n’est prévu au-delà de 2h de jeu.

Les joueurs jouent au poker

Du côté des acteurs, ils s’occupent tant bien que mal, car il n’est pas facile de tuer le temps. Surtout quand une interruption s’éternise. Certains en profitent pour se restaurer, d’autres se reposent et vont même jusqu’à faire une sieste. Il n’est pas rare aussi que des joueurs saisissent l’occasion pour reprendre confiance auprès de leur entraîneur. De nombreux renversements de situation ont ainsi eu lieu à la suite d’interruption. Des parties de poker ou d’autres jeux de cartes sont également organisés dans les vestiaires.

Mais ce genre de désagréments devrait être beaucoup moins fréquent quand le Central sera enfin équipé d’un toit rétractable comme les autres tournois du Grand Chelem.