Roland-Garros 2018 - matchs du mardi 29 mai : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans le même temps, sur le Philippe-Chartrier, Jérémy Chardy aura une mission beaucoup plus relevée face à Tomas Berdych. Tout comme Nicolas Mahut opposé à Juan-Martin Del Potro. Adrian Mannarino a hérité d’un adversaire plus abordable avec Steve Johnson, alors que Julien Benneteau va essayer de prolonger le plaisir contre Leonardo Mayer.

Pierre-Hugues Herbert fera connaissance avec le nouveau court n°18 face à Peter Polansky. Ce sera le cas également de Fiona Ferro, qui défie Carina Witthoeft en début de journée. Enfin Myrtille Georges affronte Taylor Townsend.

Du côté des favoris, Marin Cilic ouvrira le bal sur le Central contre James Duckworth avant que Rafael Nadal ne termine sa rencontre interrompue, lundi, à cause de la pluie. Serena Williams prendra le relais face à Kristyna Pliskova. Puis Simona Halep y clôturera la journée contre Alison Riske. L’une des attractions sera également le retour de Maria Sharapova qui sera opposée à Richel Hogenkamp.

Tous les matchs sont retransmis à partir de 11h sur Eurosport 1 et Eurosport 2, accessibles sur abonnement payant. Du dimanche 27 mai au lundi 4 juin, le groupe sera le seul à diffuser les matchs en direct sur ses antennes jusqu’à 14h55. Le service 360 permet d’avoir accès à l’ensemble des courts.

De leur côté, les chaînes du groupe France Télévisions retransmettent les matchs à partir de 14h55 sur France 2 (de 14h55 à 18h45). L’antenne bascule ensuite sur France 4 ou France 3 jusqu’à la fin des matchs. Toutes les rencontres des quarts de finales à la finale seront diffusées en direct et en intégralité sur France 2 ou France 3.

Il est également possible de suivre et regarder l’intégralité du tournoi du Grand Chelem en streaming depuis le service gratuit France TV Sport, ou celui payant d’Eurosport.

Tuesday's order of play is . Who will YOU be watching?





: https://t.co/3gVL0PbYl6 #RG18 pic.twitter.com/Snpfw6ELpt

— Roland-Garros (@rolandgarros) 28 mai 2018