Roland-Garros 2018 : Gasquet, jusqu'ici tout va bien…

Après un 1er tour convaincant, Richard Gasquet poursuit sa route, ce jeudi, contre le Tunisien Malek Jaziri avec dans son viseur une qualification pour le 3e tour, où il pourrait retrouver Rafael Nadal. Mais il est avant tout rassuré par son état de forme.

Certaines choses ne changent pas pour Richard Gasquet à Roland-Garros. Comme depuis plusieurs années maintenant, sa mère est venue spécialement du sud de la France pour le soutenir, alors que son père a préféré rester à la maison. D’autres sont, en revanche, moins habituelles, comme le fait de voir le Biterrois débarquer Porte d’Auteuil bien dans ses baskets et surtout en paix avec son corps. «Je suis à 100 % au niveau du physique. C’est déjà une victoire. Tout va bien pour moi», se réjouit le Français, confronté à des multiples blessures tout au long de sa carrière.

Et son entrée dans le tournoi en a été la preuve avec seulement quatre jeux concédés et moins d’une heure et demi passée sur le court pour filer au deuxième tour. «Jamais je n’aurais pensé gagner sur un score pareil. C’est clair que j’ai signé pour gagner comme ça», a-t-il avoué. Tout semble donc réuni pour espérer faire au moins aussi bien qu’en 2016, lorsqu’il avait atteint les quarts de finale, sa meilleure performance à Paris. Tout ou presque.

Car le tirage au sort ne lui a pas fait de cadeaux, comme à l’Open d’Australie, en janvier dernier, où il est tombé sur Roger Federer au 3e tour. Cette fois, c’est Rafael Nadal qu’il pourrait avoir de l’autre côté du filet s’il écarte Jaziri. «J’ai regardé mon tableau. C’est comme ça. Je vais déjà essayer de gagner ce tour. On verra pour la suite du tournoi», confie-t-il, conscient de ses maigres chances s’il était amené affronter l’Espagnol qu’il n’a encore jamais battu en quinze confrontations. Et si ça aussi, ça changeait ?