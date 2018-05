Maroc - Ukraine, match de préparation : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc disputera son premier match de préparation à la Coupe du monde, jeudi 31 mai, face à l'Ukraine. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne Arryadia à partir de 20h.

Arrivée en Suisse, à Crans-Montana, il y a quelques jours pour poursuivre sa montée en puissance, la sélection marocaine va affronter les Ukrainiens à Genève. Un bon match test pour les hommes de Hervé Renard, qui n'auront pas la tâche aisée lors du Mondial puisqu'ils affronteront l'Iran, le Portugal et l'Espagne.

Face à une formation non qualifiée pour la Coupe du monde, les coéquipiers de Medhi Benatia vont pouvoir montrer où ils en sont à un peu plus de deux semaines de la grand-messe. Les Lions de l'Atlas auront deux autres matchs de préparation avant de rallier la Russie : la Slovaquie, le 4 juin et l'Estonie, le 9 juin.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h (18h heure marocaine) sur la chaîne marocaine Arryadia. Elle est notamment disponible sur les box et sur son site internet.