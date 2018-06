Finales NBA : le Game 1 pour les Warriors, James éblouissant

Malgré la courte défaite de son équipe, James, qui dispute sa 8e finale consécutive, a ébloui de sa classe l'Oracle Arena avec ses 51 points marqués. Une prestation remarquable, en atteste cette statistique : avant lui, seuls 5 joueurs étaient parvenus à atteindre ou dépasser la barre des 50 points dans un match de finale NBA.

