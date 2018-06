France-Australie à la Coupe du Monde 2018 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France fera son entrée dans la Coupe du Monde 2018 en Russie contre l'Australie. Cette première rencontre du groupe C se tiendra à Kazan le 16 juin 2018. Elle sera à suivre sur TF1 et beIN Sports 1 à partir de 12h.

Les «socceroos», le surnom de l'équipe d'Australie, semblent à priori les adversaires les plus abordables pour les joueurs de Didier Deschamps. Ces derniers devront toutefois se méfier de la sélection australienne emmenée par l'attaquant vétéran Tim Cahill, qui disputera à 38 ans sa quatrième Coupe du Monde, et la star et capitaine Mile Jedinak, qui évolue à Aston Villa.

Les «Aussies» devront toutefois se remettre de la démission de leur sélectionneur Ange Postecoglou, annoncée une dizaine de jours avant le tirage au sort. Le techicien dirigeait la sélection depuis 2013, et avait disputé avec elle la Coupe du Monde 2014. Il avait également remporté la Coupe d'Asie en 2015.

L'équipe de France ne devrait donc à priori pas rencontrer de problème lors de cette rencontre. Mais l'expérience des dernières compétitions laisse à penser qu'il pourrait s'agit d'un match piège. Un mauvais résultat des Bleus serait susceptible de briser leur confiance et de les handicaper pour la suite de la compétition.