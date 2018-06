Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Colombie

En Russie, la Colombie va disputer sa sixième Coupe du monde. Voici tout ce qu’il faut savoir des Cafeteros.

Le sélectionneur

José Pekerman est en poste depuis 2012. L'Argentin va disputer son deuxième Mondial consécutif à la tête de la Colombie. En 2014, il avait emmené les Cafeteros en quarts de finale, éliminés par le Brésil.

La star de l’équipe

James Rodriguez sera très revanchard en Russie. Il y a quatre ans au Brésil, il avait éclaboussé de toute sa classe le Mondial, inscrivant notamment le but de la compétition et terminant Soulier d'or. Ses larmes, lors de l'élimination en quarts de finale, avaient ému tout le monde. Prêté par le Real Madrid au Bayern Munich, James réalise pour le moment une bonne saison et sera prêt à en découdre cet été.

Le palmarès en Coupe du monde

La Colombie a disputé cinq Coupes du monde atteignant les quarts de finale en 2014.

Le surnom de l’équipe

Les Cafeteros est le surnom utilisé traditionnellement pour nommer les joueurs de la Colombie.

Comment l’équipe s’est qualifiée

La Colombie a terminé quatrième de la zone AmSud pour décrocher son ticket pour la Coupe du monde.

Le onze de départ

Ospina - Arias, D. Sanchez, Zapate, Armero - Aguilar, C. Sanchez - Cuadrado, Rodriguez, Cardona - Falcao.

Son groupe

La Colombie a été placée dans le groupe H, en compagnie de la Pologne, de la Tunisie et du Japon.

Ce que l’équipe peut espérer

Avec la Pologne, la Colombie sera favorite du groupe H. Les Colombiens peuvent prétendre atteindre les quarts de finale comme en 2014.