Coupe du monde 2018 : Tout savoir sur la Croatie

Emmenée par Luka Modric, Ivan Rakitic ou encore Mario Mandzukic, la Croatie va connaître sa cinquième Coupe du monde, où elle tentera d’atteindre au moins les 8es de finale. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la sélection au damier.

Le sélectionneur

Cela ne devait être qu’un intérim. Mais Zlatko Dalic sera bien sur le banc de la Croatie au Mondial. Nommé dans l’urgence au début du mois d’octobre à la place d’Ante Cacic, remercié à un match du terme des qualifications après un nul contre la Finlande (1-1), Dalic, qui était le sélectionneur des Espoirs, a convaincu la Fédération croate et son président Davor Suker de prolonger son contrat au moins jusqu’à la fin de la Coupe du monde grâce à la qualification décrochée à l’issue du barrage contre la Grèce (4-1, 0-0).

La star de l’équipe

Luka Modric se bonifie avec le temps. A 32 ans, le milieu de terrain est l’un des joueurs clés du Real Madrid et il est surtout l’homme de base de cette équipe de Croatie. Cinquième du dernier Ballon d’or – son meilleur classement –, le stratège et capitaine croate a une influence considérable dans le jeu avec cette faculté à mettre et servir ses coéquipiers dans les meilleures conditions par sa qualité de passes mais aussi sa capacité à transpercer les lignes. Ce n’est pas pour rien s’il est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Si ce n’est le meilleur…

Le palmarès en Coupe du monde

L’équipe de Croatie s’apprête à participer à sa cinquième Coupe du monde et son unique fait d’arme reste sa 3e place au Mondial 1998 en France, après avoir été éliminée en demi-finale par les Bleus (2-1). Elle a ensuite enchainé les désillusions avec à chaque fois des éliminations dès le 1er tour (2002, 2006, 2014).

Le surnom de l’équipe

La Croatie est surnommée «Vatreni», qui signifie en français «Les Flamboyants», mais aussi «l’équipe au damier» en raison des damiers présents sur son écusson et sur son maillot.

Comment l’équipe s’est qualifiée

C’est presque une habitude pour la Croatie. Deuxième de son groupe de qualification derrière l’Islande (six victoires, deux nuls et deux défaites), elle a encore dû passer par les barrages pour décrocher sa qualification. Opposés à la Grèce, les Croates ont fait la différence dès le match aller à domicile (4-1) avant de préserver leur avance au retour (0-0).

Le onze de départ

Danijel Subasic – Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic – Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic – Mario Mandzukic, Luka Modric (cap.), Ivan Perisic – Nikola Kilinic

Son groupe

Pour espérer atteindre les 8es de finale, l’équipe de Croatie devra se sortir d’un groupe D relevé avec le Nigeria (16 juin à 21h), l’Argentine (21 juin à 20h), et l’Islande (26 juin à 20h).

Ce que l’équipe peut espérer

La Croatie a souvent déçu. Elle reste sur trois éliminations consécutives au 1er tour, alors qu’elle est régulièrement présentée comme un potentiel outsider. Ce sera encore le cas cette année au regard des joueurs qui composent cette sélection. Malgré un groupe compliqué, elle a les moyens de viser un 8e de finale, voire un quart de finale. A condition de ne pas décevoir. Une fois encore…