Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Suède

En Russie, la Suède va retrouver la Coupe du monde après avoir manqué les deux dernières éditions. Voici tout ce qu’il faut savoir des Blagut.

Le sélectionneur

Janne Andersson a pris la tête de l'équipe nationale avant l'Euro 2016. Il a rajeuni le groupe avant de remporter un succès historique sur l'Italie en barrage de la Coupe du monde. Et forcément, il sera très attendu.

La star de l’équipe

Emil Forsberg évolue avec le RB Leipzig. Comme son club allemand, ce milieu de terrain très technique, rapide et adroit devant le but, ne cesse d'évoluer et d'impressionner. Après la deuxième division allemande, il s'est fait un nom en Bundesliga avant de régaler en Ligue des champions. Au Mondial, il pourrait être une des grandes sensations.

Le palmarès en Coupe du monde

La Suède a disputé onze Coupes du monde et a atteint la finale en 1958.

Le surnom de l’équipe

Les Blagut (Bleu et jaune) est le surnom utilisé traditionnellement pour nommer la Suède.

Comment l’équipe s’est qualifiée

La Suède a éliminé l'Italie lors des barrages de la zone Europe après avoir terminé deuxième de son groupe de qualification à la Coupe du monde.

Le onze de départ

Olsen - Lustig, Lindelof, Granqvist (cap.), Augustinsson - Claesson, Larsson, Johansson, Forsberg - Berg, Toivonen.

Son groupe

La Suède a été placée dans le groupe F, en compagnie de l'Allemagne, du Mexique et de la Corée du Sud.

Ce que l’équipe peut espérer

Derrière l'Allemagne, grande favorite du groupe F, la Suède aura une belle carte à jouer pour décrocher la deuxième place et se qualifier pour les huitièmes de finales.