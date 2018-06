Coupe du monde 2018 : Tout savoir sur l’Espagne

Champions du monde en 2010, les Espagnols vont connaître la quinzième Coupe du monde de leur histoire, et espèrent renouer avec le succès après deux années compliquées. Voici tout ce qu’il faut savoir de la Roja.

Le sélectionneur

Julen Lopetegui est le sélectionneur de la sélection espagnole depuis juillet 2016. Ancien entraîneur du FC Porto entre 2014 et 2016, il n’avait – avant cette expérience au Portugal – connu que les sélections des moins de 19 ans, des moins de 20 ans et des moins de 21 ans espagnoles. C’est en raison de ces expériences réussies avec les jeunes que la Fédération espagnole a décidé de lui confier le sort de la sélection. Le bon parcours de l’Espagne lors des éliminatoires semble donner du crédit à ce choix.

La star de l’équipe

Andres Iniesta, le milieu de terrain du FC Barcelone sera probablement une fois de plus le maître à jouer de l’Espagne. Le style de jeu de Lopetegui étant basé sur un jeu de passes et de possession, Iniesta devrait, en toute logique, être une fois de plus la plaque tournante de son équipe. Toutefois, d’autres pourraient tirer leur épingle du jeu, c’est notamment le cas de David Silva, auteur d’une grosse saison avec Manchester City. La nouvelle génération espagnole pourrait également démontrer toutes ses qualités. Ainsi, Marco Asensio, la perle du Real Madrid, pourrait avoir des responsabilités importantes.

Le palmarès en Coupe du monde

L’Espagne s’apprête à disputer sa quinzième Coupe du monde, la onzième consécutive. Champions du monde en 2010 en Afrique du Sud après avoir battu les Pays-Bas en finale, les Espagnols n’avaient, avant ça, jamais fait mieux que les quarts de finale (1934, 1986, 1994, 2002).

Le surnom de l’équipe

La Roja, ce qui veut dire «la Rouge». L’équipe nationale espagnole est également parfois appelée «La Furia Roja», soit «la Furie Rouge».

Comment l’équipe s’est qualifiée

L’Espagne a terminé en tête de son groupe de qualification à la Coupe du monde devant l’Italie. Avec neuf victoires et un nul en dix rencontres, trente-six buts inscrits pour seulement trois encaissés, le parcours de la Roja tutoie la perfection.

Le onze de départ

De Gea – Azpilicueta, Piqué, Ramos, Alba – Busquets, Alcantara, Iniesta – Silva, Isco, Morata

Son groupe

L’Espagne a été placée dans le groupe B, en compagnie du Portugal, du Maroc et de l’Iran.

Ce que l’équipe peut espérer

Après une période dorée qui l’aura vu remporter consécutivement l’Euro 2008, la Coupe du monde 2010 puis l’Euro 2012, l’Espagne peine retrouver les sommets. Éliminés dès la phase de groupe de la Coupe du monde 2014, les Espagnols ont été sortis en huitièmes de finale de l’Euro 2016 par l’Italie. Le renouvellement, symbolisé notamment par l’arrivée à la tête de la sélection de Julen Lopetegui, doit désormais être concrétisé sur le terrain. Forte d’un remarquable parcours en qualification, et d’un groupe composé d’un mélange entre cadres expérimentés et jeunes aux dents longue, l’Espagne veut retrouver les demi-finales d’une grande compétition internationale.